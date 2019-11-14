Голова Івано-Франківської ОДА пояснив, коли почнеться фінансування новоутворених ОТГ

Відсутність фінансування для шести новоутворених громад Прикарпаття в проєкті Державного бюджету-2020 – це технічне питання. Після місцевих виборів вони перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

«Жодна з новоутворених громад в Україні, які проведуть вибори 22 грудня, ще не потрапила до бюджету - 2020. При першому читанні бюджету не врахували ті громади, де вибори ще не відбулись. Втім, Кабмін розуміє цю проблему, і , звичайно, це питання буде включено в бюджет, і всі громади фінансуватимуться відповідно до законодавства, тобто перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. Це – технічне питання», - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що обговорив це питання з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Стверджує, що жодних потаємних сигналів тут немає, бо формально, каже, у чиновників поки немає підстав вносити ці громади у головний фінансовий документ країни.

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Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття 11 листопада заявила, що шість новоутворених ОТГ в Івано-Франківській області можуть не отримати міжбюджетні відносини з державою, оскільки цього не передбачає проєкт закону про Державний бюджет 2020 року.

Мова йде про Гвіздецьку, Дубівську, Корницьку, Підгайчиківську, Пасічнянську та Єзупільську об’єднані територіальні громади. Через це у Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття підготували офіційний лист органам державної влади з вимогою уникнути зриву реформи децентралізації.

На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Раніше Шмигаль повідомив, що Івано-Франківська область оновлює план створення об’єднаних громад. В оновленій версії цього документу на Прикарпатті будуть працювати 57 ОТГ, з них 40 - вже створені добровільно.

Фото з відкритих джерел