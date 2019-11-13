На Буковині та Черкащині СБУ заблокувала нелегальний видобуток корисних копалин

Служба безпеки України на Буковині та Черкащині заблокувала нелегальний видобуток корисних копалин, який завдав державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє у середу пресцентр СБУ.

"У Чернівецькій області два підприємства здійснювали вибірку гравію з державного кар’єра, розробка якого офіційно призупинена п’ять років тому. Ділки використовували незаконно видобуту сировину при наданні послуг з будівництва та ремонту. За висновками експертів, попередня сума завданих державі збитків із початку 2019 року становить майже 20 мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили у зловмисників вантажівку та екскаватор, які використовували у незаконному видобутку. Вирішується питання щодо накладення на спецтехніку арешту", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, заявили в СБУ.

На Черкащині оперативники спецслужби задокументували, що топменеджмент приватного цегельного заводу продовжував видобуток корисних копалин у державному кар’єрі після закінчення дії дозвільної документації. Ділки виробляли готову продукцію, яку реалізовували по всій території України. За попередніми підрахунками, вартість завданих державі збитків становить понад 7 млн грн.

За висновками профільних спеціалістів, видобуток копалин відбувався у кар’єрі з неукріпленою горловиною котловану, де спостерігаються зсуви ґрунту. Це створювало загрозу життю і здоров’ю людей, які проживають поблизу кар’єра.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, носії електронної інформації, чорнову бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення топменеджерам цегельного заводу про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомили в СБУ, в обох випадках викриття протиправної діяльності здійснювалось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. На Буковині - із залученням працівників екологічної інспекції.