На Буковині та Черкащині СБУ заблокувала нелегальний видобуток корисних копалин

На Буковині та Черкащині СБУ заблокувала нелегальний видобуток корисних копалин

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Укрінформ
Служба безпеки України на Буковині та Черкащині заблокувала нелегальний видобуток корисних копалин, який завдав державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє у середу пресцентр СБУ.

"У Чернівецькій області два підприємства здійснювали вибірку гравію з державного кар’єра, розробка якого офіційно призупинена п’ять років тому. Ділки використовували незаконно видобуту сировину при наданні послуг з будівництва та ремонту. За висновками експертів, попередня сума завданих державі збитків із початку 2019 року становить майже 20 мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили у зловмисників вантажівку та екскаватор, які використовували у незаконному видобутку. Вирішується питання щодо накладення на спецтехніку арешту", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, заявили в СБУ.

На Черкащині оперативники спецслужби задокументували, що топменеджмент приватного цегельного заводу продовжував видобуток корисних копалин у державному кар’єрі після закінчення дії дозвільної документації. Ділки виробляли готову продукцію, яку реалізовували по всій території України. За попередніми підрахунками, вартість завданих державі збитків становить понад 7 млн грн.

За висновками профільних спеціалістів, видобуток копалин відбувався у кар’єрі з неукріпленою горловиною котловану, де спостерігаються зсуви ґрунту. Це створювало загрозу життю і здоров’ю людей, які проживають поблизу кар’єра.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, носії електронної інформації, чорнову бухгалтерію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення топменеджерам цегельного заводу про підозру у вчиненні злочину.

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Як повідомили в СБУ, в обох випадках викриття протиправної діяльності здійснювалось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. На Буковині - із залученням працівників екологічної інспекції.

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