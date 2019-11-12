У Полтаві представили нового очільника обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, представляв голову ОДА заступник голови Офісу Президента України Сергій Трофімов.

У Полтаві представили нового голову ОДА Олега Синєгубова / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

"Хотів би сьогодні вам представити вашого нового очільника області. Ми трохи з цим затягнули, непроста це задача. Можу сказати, що це професійна людина, вона має дуже чітку, чесну, прозору мотивацію. Хочу вам представити нового голову - Синєгубова Олега Васильовича", - зазначив Трофімов.

Олег Синєгубов народився 1983 року у Харкові. Працював слідчим, викладав та займав керівні посади у Харківському національному університеті внутрішніх справ, з листопада 2015 року по теперішній час – декан факультету № 6 ХНУВС. Доктор юридичних наук з 2016 року. Був кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України.

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Згідно з декларацією, володіє корпоративними правами ТОВ "Насіння Слобожанщини" і юридичної компанії "Синєгубов, Соболєв та партнери".