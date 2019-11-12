В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався у стовб
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Укрінформ
В Одесі поблизу житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. Постраждалих в результаті ДТП немає.
Про це повідомляє Odessa Online.
"Уранці 12 листопада в районі кінцевої зупинки біля житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. На момент аварії пасажирів у вагоні не було", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає.
На місце виїхала аварійна бригада підприємства «Одесміськелектротранс».
Фото: odessa.online