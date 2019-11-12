В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався у стовб

В Одесі поблизу житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. Постраждалих в результаті ДТП немає.

Про це повідомляє Odessa Online. "Уранці 12 листопада в районі кінцевої зупинки біля житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. На момент аварії пасажирів у вагоні не було", - йдеться у повідомленні. Постраждалих немає. Читайте також: Шкільний автобус потрапив у ДТП на Львівщині, постраждали 10 дітей На місце виїхала аварійна бригада підприємства «Одесміськелектротранс». Фото: odessa.online