В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався у стовб

В Одесі трамвай зійшов з рейок і врізався у стовб

Фото
Укрінформ
В Одесі поблизу житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. Постраждалих в результаті ДТП немає.

Про це повідомляє Odessa Online.

"Уранці 12 листопада в районі кінцевої зупинки біля житлового масиву Шкільний трамвай №13 зійшов з рейок і врізався в електроопору. На момент аварії пасажирів у вагоні не було", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

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На місце виїхала аварійна бригада підприємства «Одесміськелектротранс».

Фото: odessa.online

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