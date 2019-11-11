Льодову арену у Калуші планують передати місцевій громаді

Влада Прикарпаття планує у 2020 році передати льодову арену у Калуші Калуській ОТГ, бо утримання спортивної споруди стало проблемою для обласного бюджету.

Про це в Івано-Франківську на нараді в облдержадміністрації повідомив начальник управління спорту Івано-Франківської ОДА Орест Оклієвич.

«Велика проблема стала з льодовою ареною в Калуші. Ми говоримо, якщо дуже захотіти, то спортивний комплекс можна збудувати. Втім, потім стає питання, хто його буде утримувати… Певний час льодову арену утримував Карпатнафтохім (підприємство – авт.), але тепер вони відмовились. Займаються хокеєм 40-50 дітей, а обласному бюджету це обходиться до 4 млн. грн на рік. Тому у нас є думка про те, щоб почати у 2020 році передачу льодової арени Калуській ОТГ», - повідомив Орест Оклієвич.

Він зауважив, що обласна влада готова щорічно скерувати з бюджету близько 1 млн. грн для утримання льодової арени Калуській громаді.

«Там їхня земля, озеро, парк, можна розробити інфраструктуру, яка б допомогла громаді утримувати цю арену», - зазначив Оклієвич.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в Івано-Франківському Центрі розвитку місцевого самоврядування, Калуська ОТГ створена у липні 2019 року. Тоді до Калуша приєдналися села Кропивник і Мостище. Калуська ОТГ запрацює у 2020 році.

Відомо, що Льодовий палац Нафтохімік-Арена у Калуші збудовано в 2007 році. Аналогічні споруди побудували у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Херсоні, Кривому Розі, Дружківці та Білій Церкві за Державною цільовою соціальною програмою «Хокей України». Кошторис Льодового палацу «Нафтохімік-Арена» складає близько 20 млн. грн. Арена вміщує 450 глядачів, ковзанкою одночасно можуть користуватися до 200 людей.

Фото: firtka.if.ua