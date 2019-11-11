Тернопільські громади вивчали досвід словенських муніципалітетів

У вересні та жовтні цього року дві делегації представників громад Тернопільської області відвідали Словенію, де мали можливість вивчати діяльність місцевих муніципалітетів.

За підсумками цих двох навчальних візитів, що мали на меті вивчити досвід місцевих громад та оцінити перспективи його впровадження в Україні у Тернопільському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», відбулася пресконфереція «Навчальний візит у Словенію: побачене, запозичене і перспектива впровадження. Перші кроки», повідомляє пресслужба ЦРМС.

«Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування та Програма «U-LEAD з Європою» намагаються методичну роботу та навчання під час семінарів закріплювати практичним досвідом. Навчальні візити в Словенії - чудова нагода для представників ОТГ Тернопільщини побачити, як розвивається місцеве самоврядування в Європі. Приємно, що наші громади проявляли активність під час навчань та реалізації проєктів, за що отримали можливість вивчити досвід словенських муніципалітетів. Як результат, свіжі ідеї для впровадження у своїх громадах, нові погляди на діяльність органів місцевого самоврядування та підписний договір про наміри співпраці Монастириської ОТГ з муніципалітетом Свята Анна», – зазначив Віктор Литвинчук.

За словами директора Тернопільського ЦРМС, створювати громади мало, важливо, забезпечувати їхній сталий розвиток.

Голова Заводської ОТГ Людмила Павлінська, каже, що перші враження від діяльності муніципалітетів Словенії – відданість працівників своїй роботі.

«Здається, люди не просто приходять на роботу, вони роблять більше, ніж повинні. Вражає інфраструктура тамтешніх містечок, де все сплановано та панує порядок. Особливу увагу звернула на територію, де розміщені очисні споруди сучасного зразка. Сподіваємося, що участь у проєкті з партнерства міст і сіл допоможуть реалізувати наші ідеї. Нам усім потрібно змінювати підхід до управління, люди не повинні відчувати межу між «владою» та «громадськістю». Потрібно будувати нові стосунки, які будуть базуватися на партнерстві та прозорості», - каже Людмила Павлінська.

«Під час перебування у Словенії, ми відвідали кілька туристичних маршрутів. Побачене вдалося частково перенести в реалії Заводської ОТГ. Ми започаткували новий проєкт «Лабіринт емоцій», це туристичний маршрут, який розвиватимемо в нашій громаді». - додала голова Заводської ОТГ.

«У Словенії з місцевого бюджету фінансуються заклади дошкільної освіти, за все інше відповідає держава. – продовжує думку колеги представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк. - Багато діє програм для розвитку сільського господарства, зокрема європейський фонд регіонального розвитку, з якого виділяють кошти на умовах співфінансування. Більшість коштів, які залучаються на реалізацію проєктів, саме з Європейського Союзу. Цікавий кейс було продемонстровано в муніципалітеті Одранці, де створений індустріальний парк. Було викуплено приватну землю, підведено всі комунікації та створено індустріальну зону. За деякий час там відкрилося німецьке підприємство, яке дало багато робочих місць для місцевих жителів. Основний напрямок роботи керівництва муніципалітету – створення робочих місць, яке забезпечить економічне зростання і дозволить реалізовувати інфраструктурні проєкти», - каже Оксана Зазуляк.

За її словами, в Настасівській громаді багато працюють з талановитою молоддю, вже прийнято рішення про фінансову нагороду для переможців олімпіад. Напрацьовуються договори міжмуніципального співробітництва зі створення місцевої пожежної охорони.

«Також, разом з експертами Програми «U-LEAD з Європою» розробляємо проєкти місцевого економічного розвитку та розвиваємо альтернативну енергетику», – резюмувала Оксана Зазуляк.

Читайте також: Представники ОТГ Вінниччини знайомилися з трендами сучасної освіти

Андрій Старух, голова Монастириської ОТГ, також був учасником навчальної поїздки в Словенію. Саме Монастириська ОТГ однією з перших громад Тернопільщини підписала договір про намір співробітництва з муніципалітетом зі Словенії Святою Анною.

«Словенія не здивувала, адже саме так уявлялася ідеальна модель діяльності органів місцевого самоврядування. Дійсно, там чистота, порядок і добробут. Радіємо, що вдалося підписати договір про потенційну співпрацю з муніципалітетом Свята Анна. Економічне співробітництво – перший напрямок нашої майбутньої співпраці, зокрема це стосуватиметься розвитку місцевого бізнесу. Нас поєднує спільне історичне минуле та схоже географічне розміщення. Вразила синергія органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства. Їхні агенції регіонального розвитку займаються написання проєктів, земельними питаннями та юридичним супроводом, що полегшує роботу органів місцевого самоврядування», – ділиться думками Андрій Старух.

«Після повернення зі Словенії зрозумів, що критерії спроможності громад в Україні необхідно переглядати. Площа чи кількість жителів не можуть визначати рівень спроможності ОТГ. Фінансові показники та кадровий потенціал – це перші критерії, на які слід звертати увагу. Ще один висновок – необхідно максимально залучати додаткові кошти від держави та міжнародної донорської допомоги», – підкреслив голова Монастириської ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: lgdc.org.ua