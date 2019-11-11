Зеленський звільнив голів семи РДА на Вінниччині

Зеленський звільнив голів семи РДА на Вінниччині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів семи районних державних адміністрацій Вінницької області.

Відповідні розпорядження №379/2019-рп - №385/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами Президент звільнив голів Вінницької, Іллінецької, Козятинської, Немирівської, Погребищенської, Тульчинської та Чечельницької районних державних адміністрацій на Вінниччині.

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Усіх посадовців звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

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