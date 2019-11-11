Зеленський звільнив голів семи РДА на Вінниччині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів семи районних державних адміністрацій Вінницької області.
Відповідні розпорядження №379/2019-рп - №385/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з документами Президент звільнив голів Вінницької, Іллінецької, Козятинської, Немирівської, Погребищенської, Тульчинської та Чечельницької районних державних адміністрацій на Вінниччині.
Усіх посадовців звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.