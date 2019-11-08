У Миколаєві проходять обшуки у службах Укравтодору

УСБУ України і ГУ Національної поліції у Миколаївській області одночасно проводять обшуки у приміщеннях Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (САД), ДП «Миколаївський облавтодор» та підрядних підприємствах, таких як ТОВ СК «Автострой» (м.Одеса).

Про це повідомила пресслужба САД у Миколаївській області.

"УСБУ України і ГУ Національної поліції у Миколаївській області одночасно проводять обшуки у приміщеннях Служби автомобільних доріг у Миколаївській області , ДП «Миколаївський облавтодор» та підрядних підприємств, таких як ТОВ СК «Автострой» (м.Одеса). САД вдячна правоохоронним органам за пильний нагляд щодо дотримання законності в дорожній галузі. Служба автодоріг завжди готова сприяти правоохоронним органам стосовно виявлення та усунення неправомірних дій з боку недобросовісних підрядників", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області зазначили, що поліція розслідує факт заволодіння державними коштами службовцями підприємства, що здійснює будівельні та ремонтні роботи доріг Миколаївщини.

Наразі встановлено, що службові особи Миколаївського облавтодору та двоє юридичних осіб приватного права у змові між собою під час виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області заволоділи грошовими коштами державного підприємства.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство».