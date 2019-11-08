Слідчі СБУ шукають у “Парусі” докази зловживань посадовців КМДА

Обшуки в одному з офісів бізнес-центру у Києві пов'язані з розслідуванням щодо протиправних дій чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проєкту «Будівництво Великої Окружної дороги».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"СБУ спільно з прокуратурою продовжують документувати протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проєкту «Будівництво Великої Окружної дороги»... Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проєкті", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі уточнили, що слідчі дії проводяться з метою "виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА".

За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво Великої Окружної дороги.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у бізнес-центрі "Парус" в одному з офісів, який пов’язують з народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За Життя" Вадимом Столаром, проводяться обшуки.

У пресцентрі СБУ Укрінформу повідомили, що обшуки проходять "в одному з адвокатських об'єднань у справі про розкрадання державних коштів посадовцями КМДА".