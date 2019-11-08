Торецьк кілька днів сидітиме без води через ремонт на Горлівській фільтрувальній

На Донеччині через ремонт на Горлівській фільтрувальній станції декілька днів не буде водопостачання у Торецьку, Залізному, а також в смт Північне, смт Південне та смт Щербинівка.

Про це 8 листопада повідомила на своїй сторінці у Facebook військово-цивільна адміністрація міста Торецьк. «У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на Горлівській фільтрувальній станції буде припинено подачу води населенню та підприємствам м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне, смт Щербинівка (вул. Дружби, Весняна, Васильченка, Центральна, Шевченка) з 8:00 11 листопада до 5:00 13 листопада», - йдеться у повідомленні. Читайте також: На водогоні "Горлівка-Торецьк" завершили ремонтні роботи — штаб ООС В адміністрації просять населення зробити необхідний запас води.