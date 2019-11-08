У Південний Буг випустили 300 тисяч мальків «травоїдних» риб

У Південний Буг випустили 300 тисяч мальків «травоїдних» риб

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Укрінформ
У Вінниці у п’ятницю задля відновлення іхтіофауни Південного Бугу в екосистему річки вселили 300 тисяч мальків риби – коропів, товстолобиків та білих амурів.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Вже другий рік поспіль проводиться зариблення річки Південний Буг. Таких заходів для підтримки екосистеми головної водної артерії області не проводилось майже 100 років. Сьогодні ж біля півострова Бригантина до водойми випустили 300 тис. екземплярів білого амура, товстолоба та коропа. Загальна вага зарибку близько 7,5 тонн. Кожен вид риб виконує свої функції: білий амур добре поїдає водяну рослинність, а товстолоб має здатність фільтрувати воду, короп – плодюча й швидкоростуча риба», - йдеться у повідомленні.

Зариблення річки Південний Буг у Вінниці / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Згідно з повідомленням, у середньому мальки рослиноїдних видів риб, яких випустили у Південний Буг, важать 30-35 г. Завдяки поєднанню видів риб покращуються екологічні характеристики річки. Адже короп, білий амур та товстолоб – це риби-меліоратори, які допомагають контролювати заростання водойм, розвиток небажаних організмів, а також боротися з цвітінням води.

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Аби мальки краще акліматизувалися, зариблення проводиться восени. Після потрапляння в річку зарибок протягом тижня стоятиме біля берега, а потім переселиться у зимувальні ями.

Вселення мальків у Південний Буг відбулось за підтримки Держрибагентства (за кошти державного бюджету України). Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів буде здійснювати Вінницький рибоохоронний патруль.

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