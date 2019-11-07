На Житомирщині під час пожежі у будинку загинув хлопчик

Під час пожежі в будинку, що сталася вранці 7 листопада у смт Романів на Житомирщині, загинув хлопчик, дівчинку доправили в лікарню.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

«Прибулі за викликом медики констатували смерть хлопчика, а реанімовану дівчинку з кисневою маскою на обличчі було доправлено до районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Крім того, до прибуття рятувальників місцеві жителі винесли з будинку двох непритомних жінок. Відомо, що одна із них є мамою двох дітей 2015 та 2016 року, які були в будинку.

Причину трагедії з’ясовують фахівці.

Фото: ДСНС