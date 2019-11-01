Пожежа в центрі Києва: Бородянський подякував рятувальникам

“Вдячність. Вчора у нашому дворі горів будинок. Пожежники, поліція і швидка приїхали дуже швидко, діяли професійно і злагоджено, ввічливо і турботливо. Евакуація людей, надання допомоги, швидкість і точність дій пожежників, поліції, наявність техніки, пошук рішень - все було на найвищому рівні”, - зазначив Бородянський.

За його словами, у будинку проживає багато людей похилого віку і сусіди допомагали один одному, робили все, щоб евакуація відбувалася швидко і безпечно.

“Пожежу ліквідували за 4 години, задіяні були 78 рятувальників, 15 одиниць техніки”, - додав міністр.

Голова ДСНС Микола Чечоткін також у Facebook подякував рятувальникам. “Завдяки чітким та злагодженим діям столичного гарнізону вдалося вчасно організувати евакуацію 40 мешканців житлового будинку на вулиці Пирогова, 2 і менш ніж за 4 години ліквідувати саму пожежу. Ще зранку втомлених та у кіптяві наших вогнеборців можна було зустріти неподалік від місця події у пошуках ранкової кави”, - написав він.

Пожежа в центрі Києва / Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня ввечері сталася пожежа на даху шестиповерхового житлового будинку по вулиці Пирогова, 2 в Шевченківському районі Києва.

Фото: www.facebook.com/borodyanskiy; MykolaChechotkin