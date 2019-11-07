«U-LEAD з Європою» радить створювати енергоефективні ЦНАПи

Сучасні Центри надання адміністративних послуг в Україні необхідно створювати з урахуванням енергоефективності та з використанням “зелених” технологій.

Про це під час форуму "Енергомодернізація адмінбудівель в Україні: практики та виклики", організованого за ініціативи Програми «U-LEAD з Європою», сказала директор цієї Програми від Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) Сусанна Делланс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Адміністративні установи мають бути зразком з точки зору споживання електроенергії, тому створення належних ЦНАПів має здійснюватися з урахуванням енергоефективності та з використанням сучасних “зелених” технологій", - наголосила вона.

Делланс додала, що енергоефективність є одним з найважливіших питань на порядку денному у всьому світі.

"Не існує країни, яка не стикається зі змінами клімату та викидами, пов'язаними з цим. Ці виклики слід враховувати в кожному напрямі нашої діяльності. Sida дуже серйозно ставиться до питання енергоефективності. Ми намагаємося орієнтуватися на “зелені” технології у всіх регіонах, з якими співпрацюємо. Україна не виняток", - зауважила вона.

Крім того, Делланс наголосила, що енергоефективність є однією з ключових цінностей Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якої Шведське агентство міжнародної співпраці та розвитку відповідає за створення близько 600 Центрів надання адміністративних послуг.

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"Ці ЦНАПи забезпечать доступ до високоякісних послуг для понад 7 мільйонів мешканців громад по всій Україні. Швеція вже має значний досвід зі створення будівель з низьким споживанням енергії, і ми раді, що співпраця між шведськими та українськими експертами привела до створення спільного посібника, який надає конкретні рекомендації громадам щодо створення енергоефективних ЦНАПів і може бути використаний для інших адмінбудівель", - сказала Делланс.

Вона наголосила, що посібник з енергоефективності та сталого розвитку є цінним методологічним інструментом, який простою мовою пояснює, як працювати з енергоефективністю в українському контексті.

"Виконання рекомендацій, які викладені в посібнику, не тільки допоможе знизити викиди від будівель, але й заощадити бюджети громад на утриманні ЦНАПів", - додала Делланс.

Програма"U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.