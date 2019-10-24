У Станишівській тергромаді відкрили оновлений ЦНАП
Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.
«Оновлений Центр надання адміністративних послуг запрацював у Станишівській громаді. Працівники ЦНАПу обслуговуватимуть понад 13000 жителів громади та надаватимуть близько 120 послуг», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це четвертий ЦНАП на Житомирщині, який відкрили за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
Приміщення центру адмінпослуг побудували за кошти місцевого бюджету, а «U-LEAD з Європою» забезпечила супровід інституційного створення ЦНАПу, навчання персоналу, а також надала меблі, комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для системи електронного документообігу «Вулик».
Крім того, створені віддалені робочі місця в селах Лука, Зарічани, Ліщин та Піски, що входять до Станишівської ОТГ.
Фото: oda.zht.gov.ua