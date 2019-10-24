У Станишівській тергромаді відкрили оновлений ЦНАП

У Станишівській сільській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на Житомирщині відкрили оновлений Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Оновлений Центр надання адміністративних послуг запрацював у Станишівській громаді. Працівники ЦНАПу обслуговуватимуть понад 13000 жителів громади та надаватимуть близько 120 послуг», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це четвертий ЦНАП на Житомирщині, який відкрили за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Приміщення центру адмінпослуг побудували за кошти місцевого бюджету, а «U-LEAD з Європою» забезпечила супровід інституційного створення ЦНАПу, навчання персоналу, а також надала меблі, комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для системи електронного документообігу «Вулик».

Крім того, створені віддалені робочі місця в селах Лука, Зарічани, Ліщин та Піски, що входять до Станишівської ОТГ.

Фото: oda.zht.gov.ua