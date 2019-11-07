Гончарук обіцяє добудувати мости у Запоріжжі за 2-3 роки

"Сьогодні в Запоріжжі. Місто з великим потенціалом, але занедбане неефективним менеджментом. За прикладами далеко ходити не треба. Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників. Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували. За цей час в Україні змінилось 5 президентів, відбулось 2 революції. Це якийсь треш!", - написав посадовець.

Гончарук також додав, що за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 млрд гривень і запевнив, що нинішній уряд "в ці ігри гратись не буде".

За його словами, влада вже має 1, 2 млрд гривень на добудову (750 млн грн закладені у бюджеті цього року, ще 500 - окремим рядком передбачені у держбюджеті 2020). Зараз йде підготовка тендерної документації.

"Всі говорять, що одну сторону (мосту — ред.) робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року. А весь міст збудуємо за 2-3 роки", - запевнив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада Олесій Гончарук перебуває у Запоріжжі з робочою поїздкою. Наступним пунктом програми є зустріч з представниками бізнесу.

Раніше керівник Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Андрій Івко заявив, що побудувати мости через Дніпро в Запоріжжі реально за 4 роки.

Фото: www.facebook.com/PMHoncharuk