Гончарук: У проєкті бюджету-2020 на запорізькі мости передбачили 500 мільйонів

На добудову мостових переходів через річку Дніпро у Запоріжжі у проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено 500 млн гривень.

Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав голова уряду Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо таким чином провести тендер, аби прийшла максимальна кількість підрядників. В цьому році на мости закладено 750 млн грн. У бюджеті на наступний рік окремим рядком 500 млн грн заклали плюс гроші Дорожнього фонду. Гроші на добудову мостів у Запоріжжі ми знайдемо. Цей об'єкт під моїм особистим контролем", - заявив Гончарук.

За його словами, тендер на визначення підрядної організації, яка буде добудовувати мостові переходи у Запоріжжі, має пройти таким чином, аби у ньому взяли участь якомога більше іноземних компаній.

"Хто дешевше запропонує, той і буде будувати", - додав Гончарук.

За словами Прем’єр-міністра, будівництво мостів у Запоріжжі - це “показовий об'єкт” для уряду.

"Це показовий для нас об'єкт. Максимальна кількість іноземних компаній має взяти участь у тендері на будівництво мостів у Запоріжжі", - сказав Гончарук.

За його словами, це стратегічний об'єкт для всієї країни.

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Як повідомлялося, за даними Служби автомобільних доріг, вартість будівництва запорізьких мостів оцінюється у 12,9 млрд гривень. Добудувати мости можна за 4 роки. Першу чергу, яка поєднає один берег Дніпра з іншим, планують добудувати за 2 роки. Вартість робіт - близько 4 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) і китайська компанія China Road and Bridge Corporation (СRВС) домовилися про спільну реалізацію проєкту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в Запоріжжі. У вересні глава Запорізької ОДА Віталій Туринок пообіцяв приділяти особливу увагу будівництву мостових переходів через Дніпро, і "контролювати кожну гривню".