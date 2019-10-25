У Запоріжжі обговорили результати та перспективи реформи

Запорізька область посідає 5 місце у всеукраїнському рейтингу впровадження реформи децентралізації. На сьогодні в області добровільно об'єдналися вже 57 громад, до кінця року вибори пройдуть ще у 8.

Про результати реформи децентралізації та перспективи розвитку говорили під час круглого столу, який відбувся у Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою». У ньому взяли участь представники обласної влади та ОТГ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Запорізька область у всеукраїнському рейтингу впровадження реформи децентралізації посідає 5 місце. По багатьох показниках ми займаємо високі місця. Наприклад, наша область посідає перше місце по покриттю територій громадами, за кількістю громад — ми на 3 місці. На початку старту реформи децентралізації в області існувало 299 громад. На сьогодні об'єдналися 206 (68,6%). Вже створено 57 з 76 ОТГ передбачених Перспективним планом», - зазначила керівник апарату Запорізької ОДА Зінаїда Бойко.

За її словами, в області не має ні одного району, де б не об'єдналось жодної громади. 4 райони повністю покриті громадами (Великобілозерський, Оріхівський, Чернігівський, Більмацький райони), 10 районів об'єднали від 50 до 99% і тільки 6 районів, де об'єднання складає від 1 до 49% (Василівський, Вільнянський, Новомиколаївський, Пологівський, Приморський і Токмацький).

«У 8 громадах Запорізької області вибори відбудуться 22 грудня, ще одна новоутворена громада - Костянтинівська Мелітопольського району матиме вибори пізніше, бо не встигла у встановлені законодавством терміни подати документи», - пояснив радник з питань децентралізації Запорізької області Станіслав Жолудєв.

Об’єднані громади навчились працювати з проєктами, залучати донорські кошти та співпрацювати з міжнародними партнерами, одним з яких є «U-LEAD». Якщо у 2018 році громадами було реалізовано 134 проєкти, то цього року — 148, розповіла Бойко. Вона навела приклад Гуляйпільської громади, яка захистила два проєкти вартістю 58 млн грн, що будуть реалізовані за кошти міжнародного банку.

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Фонд соціальних ініціатив впровадив 11 мікропроєктів у Запорізькій області (відремонтовані 5 житлових приміщень, 3 дитячі садочки, 2 школи, інтернат). Загальна вартість проєктів - 62 млн грн.

Окрему увагу приділили громади створенню Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). В 7 ОТГ такі центри вже працюють у повному обсязі (Берестівська, Веселівська, Воскресенівська, Гуляйпільська, Комиш-Зорянська, Смирнівська, Широківська громади). До кінця року планується відкриття ще 15 ЦНАПів.

Програма«U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/lgdc.zaporizhzhya