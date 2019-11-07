Активісти прибрали стихійні звалища у Карпатах

В Івано-Франківській області, на території Національного природного парку «Верховинський», активісти прибрали стихійні сміттєзвалища.

Про це повідомляє Національний природний парк «Верховинський».

«За фінансової підтримки WWF Україна, в рамках проєктів «Життя великим хижакам Європи» та «Співжиття заради збереження» працівниками НПП «Верховинський» та громадською організацією «Зелене серце Карпат» 4 листопада проведено екологічну акцію по прибиранню сміттєзвалища. Досить неприємним було те, що багато сміття та побутових відходів поросли бур’янами, а значить вже кілька років знаходились біля дороги. Спільними зусиллями сміттєзвалища було очищено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одне із таких сміттєзвалищ виникло на дорозі до Буковецького перевалу. Саме його почав відвідувати ведмідь у пошуках їжі.

«Це небезпечно як для звіра, так і для людей, адже коли хижак голодний – до біди недалеко. З іншого боку, звірі на сміттєзвалищах є легкою здобиччю для браконьєрів. Думаємо, ведмідь вже не буде приходити харчуватись відходами, які можуть спричинити його загибель», - наголосили співробітники парку.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховинському районі селяни помітили молодого ведмедя, який почав нишпорити біля їх дворів. Звір шукав яблука, вулики, аби наїстися на зиму.

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Науковці стверджують, що ведмеді залягають в барлоги з першими морозами. У теплі зими хижаки можуть і не засинати.

Фото: Національний природний парк "Верховинський"