Осіннє тепло не дає заснути ведмедям у Карпатах

Осіннє тепло не дає заснути ведмедям у Карпатах

Укрінформ
Через теплу погоду ведмеді в Карпатах ще не залягають в барлоги. Звірі користуються нагодою більше наїстися на зиму.
Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині Володимир Бучко, на території якого діє Центр реабілітації диких тварин.

«Наші барлоги готові, солома накидана, ведмеді можуть залягати хоч завтра. Але бабине літо спонукає їх до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю», - зазначає Бучко.

Він також розповів, що на Верховинщині, навколо Криворівні, ходить молодий ведмідь і шукає їжу. Буває, навіть по сміттярках. Нишпорить по садах: шукає яблука, вулики.

“Думаю, що прийшов з Румунії, бо наші ведмеді бояться. Люди його підгодовують. Боюсь, аби не вбили», - зізнається Бучко.

Як повідомлялося, на території Галицького НПП діє Центр реабілітації диких тварин. У 2017 році сюди привезли чотирьох бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

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За даними Вікіпедії, залежно від кліматичних та інших умов ведмеді знаходяться в барлогу з жовтня — листопада до березня — квітня, і навіть пізніше, тобто, приблизно, 5—6 місяців. В південних частинах ареалу з теплою та кормною зимою ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.

Фото: www.facebook.com/HalychNP

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