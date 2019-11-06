Осіннє тепло не дає заснути ведмедям у Карпатах

«Наші барлоги готові, солома накидана, ведмеді можуть залягати хоч завтра. Але бабине літо спонукає їх до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю», - зазначає Бучко.

Він також розповів, що на Верховинщині, навколо Криворівні, ходить молодий ведмідь і шукає їжу. Буває, навіть по сміттярках. Нишпорить по садах: шукає яблука, вулики.

“Думаю, що прийшов з Румунії, бо наші ведмеді бояться. Люди його підгодовують. Боюсь, аби не вбили», - зізнається Бучко.

Як повідомлялося, на території Галицького НПП діє Центр реабілітації диких тварин. У 2017 році сюди привезли чотирьох бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

За даними Вікіпедії, залежно від кліматичних та інших умов ведмеді знаходяться в барлогу з жовтня — листопада до березня — квітня, і навіть пізніше, тобто, приблизно, 5—6 місяців. В південних частинах ареалу з теплою та кормною зимою ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.

Фото: www.facebook.com/HalychNP