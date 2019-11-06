"Весняний" листопад: синоптики прогнозують до +20° і грози

В Україні у середу, 6 листопада, дощі очікуються у західних, північних та Вінницькій областях, температура становитиме 15-20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"6 листопада мінлива хмарність. У західних областях дощ, подекуди гроза, на Закарпатті та Прикарпатті вранці значний дощ, у північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Температура 15-20°, на заході країни місцями 10-15°.

У наступні два дні, 7-8 листопада, збережеться хмарна з проясненнями погода. У західних, північних, центральних та Харківській областях вдень 7 листопада та вночі 8 листопада невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°.

Впродовж 9-10 листопада в Україні переважно без опадів, лише 10 листопада на крайньому заході країни дощ.

Температура вночі 4-10°, на узбережжі до 13°, вдень 11-17°, у південній частині 14-20°, 10 листопада на крайньому заході країни 8-14°.

У Києві та Київській області 6 листопада мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у столиці 9-11°, вдень 17-19°; по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

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Упродовж 7-8 листопада у Києві, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вдень 7 листопада та вночі 8 листопада невеликий дощ, в решту часу - без опадів.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Переважно без опадів очікується у столиці також 9-10 листопада. Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 11-16°.