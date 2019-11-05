Зруйновані декорації під Житомиром є частиною сюжету - знімальна група

Поблизу села Дениші під Житомиром, через яке проходить туристичний маршрут, залишились понівечені локації, де знімався українсько-словацький серіал “Слов’яни”, але, як пояснила знімальна група, це є частиною ідеї стрічки.

На сторінці “Слов’яни/ The Slavs 12-episode TV series” у Facebook з’явився коментар знімальної групи.

“Зруйнований” стан декорацій на фотографіях, які старанно поширюють деякі активісти, обумовлений сюжетом: у фільмі ви побачите поселення, історію якого знімали в Денишах, не лише гарним і квітучим, а й у стані занепаду. Саме ці сцени фільмували наприкінці знімального процесу”, - зазначається у дописі.

Крім того, додається в коментарі, об’єкт поблизу села Дениші не є покинутим і занедбаним – про це свідчить те, що на цій території залишилася охорона знімальної групи.

“Наразі вирішується питання щодо якнайшвидшого перенесення всіх декорацій серіалу “Слов’яни” в інше місце, спеціально відведене для створення музею під відкритим небом.

Знімальна група залишила Дениші 23 жовтня і закликає відвідувачів локацій не піддаватися на провокації та не розповсюджувати неперевірену інформацію.

Раніше фото декорацій опублікував у Facebook користувач Сергій Ковальов.

На світлинах видно зруйновані дерев’яні будинки, понівечений міст через річку, а також багато сміття.

Т.в.о. директора департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва розповіла, що декорації наразі перебувають на балансі Міністерства культури. Обласний департамент написав лист до міністерства, аби їх передали Тетерівській сільській раді, але відповіді досі не отримали. Тому не мають повноважень слідкувати за ситуацією на знімальному майданчику.

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Як повідомляв Укрінформ, розміщені поблизу села Дениші декорації історико-пригодницького серіалу з елементами фентезі “Слов’яни” планували перетворити на туристичні об'єкти.

Село Дениші, яке добре відоме своїм скеледромом та руїнами палацу Терещенків, потрапило до туристичного маршруту Тетерівської ОТГ.

Торік цей турмаршрут промаркували.