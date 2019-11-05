Після зйомок історичного серіалу під Житомиром залишилися розгромлені декорації

Після зйомок історичного серіалу під Житомиром залишилися розгромлені декорації

Фото
Укрінформ
Поблизу села Дениші під Житомиром, через яке проходить туристичний маршрут, залишились понівечені локації, де знімався українсько-словацький серіал «Слов’яни».

Про це у Facebook написав користувач Сергій Ковальов та опублікував фото.

«Дениші тепер не чисте і затишне місце. На жаль. Передбачувано. Чи можна вважати спалені декорації красивими? Чи можна використовувати для «прибуткового туризму» розпилені бензопилкою конструкції, зруйновані «для фіналу зйомок»?», - написав Ковальов.

Словацькі кіношники після зйомок залишили під Житомиром розгромлені декорації / Фото: Сергей Ковалев, Facebook

На світлинах видно зруйновані дерев’яні будинки, понівечений міст через річку, а також багато сміття.

Начальник відділу культури і туризму Тетерівської ОТГ Валентина Дверник у телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила, що сама дізналася про ситуацію на знімальному майданчику з Інтернету і більше нічого наразі коментувати не може.

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Як повідомляв Укрінформ, розміщені поблизу села Дениші декорації історико-пригодницького серіалу з елементами фентезі «Слов’яни» планували перетворити на туристичні об'єкти.

Село Дениші, яке добре відоме своїм скеледромом та руїнами палацу Терещенків, потрапило до туристичного маршруту Тетерівської ОТГ. Торік цей турмашрут промаркували.

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