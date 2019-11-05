Після зйомок історичного серіалу під Житомиром залишилися розгромлені декорації
Про це у Facebook написав користувач Сергій Ковальов та опублікував фото.
«Дениші тепер не чисте і затишне місце. На жаль. Передбачувано. Чи можна вважати спалені декорації красивими? Чи можна використовувати для «прибуткового туризму» розпилені бензопилкою конструкції, зруйновані «для фіналу зйомок»?», - написав Ковальов.Словацькі кіношники після зйомок залишили під Житомиром розгромлені декорації / Фото: Сергей Ковалев, Facebook
На світлинах видно зруйновані дерев’яні будинки, понівечений міст через річку, а також багато сміття.
Начальник відділу культури і туризму Тетерівської ОТГ Валентина Дверник у телефонній розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила, що сама дізналася про ситуацію на знімальному майданчику з Інтернету і більше нічого наразі коментувати не може.
Як повідомляв Укрінформ, розміщені поблизу села Дениші декорації історико-пригодницького серіалу з елементами фентезі «Слов’яни» планували перетворити на туристичні об'єкти.
Село Дениші, яке добре відоме своїм скеледромом та руїнами палацу Терещенків, потрапило до туристичного маршруту Тетерівської ОТГ. Торік цей турмашрут промаркували.