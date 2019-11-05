У Харкові на будинках з’явилися “марки” із рідкісними рослинами

У Харкові на десяти будинках у центрі з’явилися таблички у вигляді поштових марок із зображенням червонокнижних рослин, які все рідше зустрічаються в регіоні.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу автор проєкту Денис Стадник.

«Ідея привернути увагу до зникаючих рослин області належить департаменту житлового господарства міськради Харкова. А я втілив у життя задум у вигляді «марок». Їх розмістили поруч з адресними вказівниками на будинках», розповів Стадник.

"Марки" на будинках у Харкові / Фото: Іван Пономаренко

За його словами, серед «увічнених» - півники, астрагал, сон, вовче лико Софії, гронянка віргінська та інші рідкісні рослини.

Малюнки наносилися на полістирольні плити, розмір табличок - 50 на 70 сантиметрів. У своїй роботі художник поєднав акрилову фарбу та графіку. Використовувалися також поліефірні смоли, щоб зробити зображення більш довговічними.

Зараз художник працює над іще одним комплектом, але вже із зображеннями місцевих птахів, занесених до Червоної книги України.

Монтаж цих табличок запланований на кінець поточного тижня.

Розміщення «марок» здійснюється за кошт міського бюджету. Цей художній проєкт став одним із переможців міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на 2018-2021 роки.

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За різноманітні ідеї покращення громадського простору та інфраструктури жителі голосували на «Порталі харків'янина». Всього визначили 80 проєктів. У цьому році на їх втілення з міського бюджету виділили 50 млн грн.