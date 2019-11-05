ВРП просить у Генпрокуратури дані про "жучки" в суді на Тернопільщині

Вища рада правосуддя звернулася до ГПУ щодо надання інформації про розкриття злочину за фактом виявлення у Гусятинському районному суді Тернопільщини пристрою для записування та передавання інформації.

Відповідне рішення ухвалено за результатом розгляду повідомлення виконувача обов’язків голови Гусятинського райсуду Тернопільської області Ірини Лисюк про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя, інформують у ВРП.

“Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України щодо надання Вищій раді правосуддя інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як поінформував голова ВРП Андрій Овсієнко, у повідомленні судді зазначено, що невідомі особи проникли до адміністративної будівлі Гусятинського райсуду Тернопільської області та встановили у приймальні голови суду невідомий пристрій для записування та передавання інформації (аудіо- та відеофіксація здійснювались із кабінету голови суду).

“Цей факт було виявлено 24 червня 2019 року близько 8:30 консультантом суду по роботі з персоналом, про що невідкладно повідомили правоохоронні органи”, - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, з цього приводу суд звернувся із відповідною заявою до Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

“Під час огляду місця події 24 червня 2019 року у службовому кабінеті виконувача обов’язків голови Гусятинського районного суду Тернопільської області виявлено предмет, схожий на пристрій для прихованого зняття аудіо- та відеоінформації”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в.о. голови Гусятинського райсуду Тернопільської області Лисюк розцінює ситуацію “як непроцесуальний вплив на суддю, встановлення контролю за здійсненням судочинства та втручання в судову діяльність”.

У цьому зв’язку він просить ВРП просить на підставі ст.48 закону України “Про судоустрій і статус суддів” вжити відповідних заходів реагування.

Як встановлено під час перевірки, за повідомленням Прокуратури Тернопільської області, звернення Лисюк скеровано до Управління СБУ в Тернопільській області для перевірки в межах кримінального провадження від 24 червня 2019 року за фактом встановлення та використання в приміщенні Гусятинського райсуду Тернопільської області технічного пристрою.

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Окрім того, Управління СБУ в Тернопільській області поінформувало, що 24 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)Кримінального кодексу України, щодо незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні слідчим відділом проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення злочину.