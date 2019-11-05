Хабар детективу НАБУ: керівник лісгоспу Сиса вийшов під заставу у майже п'ять мільйонів

Хабар детективу НАБУ: керівник лісгоспу Сиса вийшов під заставу у майже п'ять мільйонів

Укрінформ
Керівник ДП “Гутянське лісове господарство” Віктор Сиса, який підозрюється на передачі хабаря детективу НАБУ, вийшов із СІЗО під заставу в 4,9 млн грн.

Таку суму застави Укрінформу підтвердила керівник відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Так, його випустили з с електронним приладом контролю. Заставу внесли в понеділок”, - сказала Чемерис.

Адвокат Сиси Ігор Черезов на сторінці в соцмережі Facebook зазначив, що САП в своєму клопотанні просила про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту і альтернативного - застави в більш ніж 30 млн грн.

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“Два дні баталій в суді адвокатами і суд виніс ухвалу, в якій розмір застави в 7 разів менше, ніж просив прокурор”, - підкреслив Черезов.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу Національного бюро хабар у сумі 100 тис. доларів США.

Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн грн.

За словами директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, Сиса приніс детективу пакет із грошима, в якому було 110 тис. доларів, тобто на 10 тис. доларів більше обумовленої суми. При цьому Сиса заявив, що "переплутав пакети".

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Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у “кришуванні” чорних лісорубів. Зеленський, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і знаходиться у відрядженні в столиці, у розмові телефоном запросив його до Адміністрації Президента.

Фото: facebook.com/gutylis/

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