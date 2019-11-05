Хабар детективу НАБУ: керівник лісгоспу Сиса вийшов під заставу у майже п'ять мільйонів

Керівник ДП “Гутянське лісове господарство” Віктор Сиса, який підозрюється на передачі хабаря детективу НАБУ, вийшов із СІЗО під заставу в 4,9 млн грн.

Таку суму застави Укрінформу підтвердила керівник відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"Так, його випустили з с електронним приладом контролю. Заставу внесли в понеділок”, - сказала Чемерис.

Адвокат Сиси Ігор Черезов на сторінці в соцмережі Facebook зазначив, що САП в своєму клопотанні просила про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту і альтернативного - застави в більш ніж 30 млн грн.

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“Два дні баталій в суді адвокатами і суд виніс ухвалу, в якій розмір застави в 7 разів менше, ніж просив прокурор”, - підкреслив Черезов.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу Національного бюро хабар у сумі 100 тис. доларів США.

Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн грн.

За словами директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, Сиса приніс детективу пакет із грошима, в якому було 110 тис. доларів, тобто на 10 тис. доларів більше обумовленої суми. При цьому Сиса заявив, що "переплутав пакети".

Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у “кришуванні” чорних лісорубів. Зеленський, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і знаходиться у відрядженні в столиці, у розмові телефоном запросив його до Адміністрації Президента.

Фото: facebook.com/gutylis/