У Франківську тепловикам - героям відомої кінострічки заборгували зарплату

В Івано-Франківську працівникам комунального підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» заборгували зарплату.

Про це написав у Facebook Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Кілька слів щодо заборгованості зарплати, яка є в «Івано-Франківськ теплокомуненерго». Дійсно, є така ситуація», - зазначив Марцінків.

За його інформацією, борг із зарплати на підприємстві утворився через те, що в місті з 2014 року не підвишували тариф на тепло, тоді як зарплату з 2700 грн на місяць довелося підвищити. Її компенсують з міського бюджету. Річна потреба коштів – 60 млн грн. Відтак, затримка зарплати для тепловиків, стверджує мер, утворилася через велике навантаження на бюджет.

Напередодні, 4 листопада, працівники теплового району «Дорошенка» в Івано-Франківську оголосили страйк через заборгованість із зарплати. За їхньою інформацією, їм не виплачують зароблені кошти (або платять частково) упродовж двох місяців. Місцева влада закликає тепловиків до розуміння і обіцяє виплатити заборговане, а також преміальні.

Державне міське підприємство «Івано-Франківськ теплокомуненерго» обслуговує в місті 30 котелень та 25 центральних теплопунктів, які забезпечують теплом понад 70% житлових будинків.

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Упродовж 2016 року підприємство двічі виборювало призові місця на конкурсі «Краще підприємство комунальної теплоенергетики України» .

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року в український прокат вийшов фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго». Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, телеканалу Current Time та Львівської кінокомісії. Фільм знятий в Івано-Франківську, а його акторами є звичайні працівники теплокомуненерго.

Фото: Держкіно України, Фейсбук