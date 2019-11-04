На Запоріжжі підприємства заборгували працівникам понад 100 мільйонів

“На даний час борги суб'єктів господарювання складають майже 102 мільйони гривень”, - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за 10 місяців цього року 58 запорізьких підприємств повністю або частково виплатили своїм працівникам заборгованість із заробітних плат.

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Завдяки цьому до бюджетів і соціальних фондів надійшло 25,7 мільйона гривень, зокрема, 8,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 17,3 мільйона гривень єдиного соціального внеску.