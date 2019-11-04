На Запоріжжі підприємства заборгували працівникам понад 100 мільйонів
Укрінформ
Запорізькі підприємства накопичили перед своїми працівниками значні борги - майже 102 млн гривень.
Про це повідомили в ГУ ДПС у Запорізькій області.
“На даний час борги суб'єктів господарювання складають майже 102 мільйони гривень”, - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за 10 місяців цього року 58 запорізьких підприємств повністю або частково виплатили своїм працівникам заборгованість із заробітних плат.
Завдяки цьому до бюджетів і соціальних фондів надійшло 25,7 мільйона гривень, зокрема, 8,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 17,3 мільйона гривень єдиного соціального внеску.