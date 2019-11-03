Вбивство 14-річної дівчини на Одещині: поліція затримала неповнолітнього

В Одеській області затримали неповнолітнього, якого останнім бачили з вбитою 14-річною дівчинкою.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

"Станом на 15 годину неповнолітнього, якого бачили останнім з убитою дівчинкою, розшукали: він переховувався у своїх знайомих. 15-річного хлопця доставили до відділу поліції, з ним проводять невідкладні слідчі дії", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, тіло зниклої в суботу, 2 листопада, 14-річної дівчинки із Суворовського району Одеської області з ознаками насильницької смерті виявили на території Лиманського району.