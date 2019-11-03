Тіло зниклої на Одещині дівчинки знайшли у лісосмузі

Тіло зниклої в суботу, 2 листопада, 14-річної дівчинки із Суворовського району Одеської області з ознаками насильницької смерті знайшли на території Лиманського району.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі", - зазначається у повідомленні.

Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 листопада, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках.

Поліцейські встановили особу хлопця, проводяться заходи для його розшуку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.