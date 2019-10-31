На Херсонщині запрацював третій ваговий комплекс для зважування та контролю ваги вантажних автомобілів.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв на зустрічі зі ЗМІ та громадськістю.

«Ми запустили вже третій ваговий комплекс у нашій області», - зазначив голова ОДА.

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Як повідомив у розмові з кореспондентом Укрінформу заступник голови ОДА Сергій Козир, новий ваговий комплекс функціонує у Бериславському районі. До кінця листопада в області буде вже 5 майданчиків під вагові комплекси, зазначив Козир.