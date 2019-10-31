У тернопільських тергромадах підтримуватимуть кооперативний рух

Справжнім майданчиком розвитку ділової активності Тернопільщини став Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

Це засвідчує чергова зустріч, яка тут відбулася, повідомляє пресслужба Центру.

«Зараз на Тернопільщині створено 55 ОТГ, з якими працює наша команда. Розуміємо, що для успішного впровадження реформи децентралізації важливо залучати до цього процесу партнерські організації. Тому у Тернопільському ЦРМС регулярно проходять робочі зустрічі задля пошуку нових партнерів, які готові до співпраці. Серед них і «Тернопільська аграрна дорадча служба», - сказав директор ЦРМС Віктор Литвинчук.

За словами керівника обласного осередку агарної дорадчої служби Святослава Абрам’юка, досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці служби з Тернопільським ЦРМС. Йдеться, передусім, про підтримку розвитку кооперативного руху в об’єднаних територіальних громадах

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Адже аграрна дорадча служба – організація, мета якої – підвищення рівня розвитку сільських територій через надання дорадчих послуг. Тому спільна допомога фахівців цієї служби та експертів ЦРМС дуже актуальна. Особливо, коли йдеться про розробку бізнес-планів, написання проєктів розвитку сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства чи кооперативу, підготовку документів для отримання фінансової підтримки тих, хто робить перші кроки в кооперативному русі.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Тернопільський ЦРМС