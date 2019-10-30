На Закарпатті у Воловецькому районі створили першу громаду
Про це повідомляють на офіційній сторінці Закарпатського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою” в мережі facebook.
“Закарпатська облдержадміністрація надала висновок про відповідність законам та Конституції України проєкту рішення щодо створення Нижньоворітської сільської об'єднаної територіальної громади,” - йдеться у повідомленні.
Як інформують у Закарпатському ЦРМС, до складу нової ОТГ увійшли 7 сільських рад. Площа об'єднаної громади становить 196,5 кв. км, кількість населення - понад 11 тисяч.
Таким чином, Нижньоворітська ОТГ стане першою об'єднаною громадою, створеною у Воловецькому районі.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: mukachevo.net