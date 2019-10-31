Житомир отримає 2,8 мільйона євро гранту на реконструкцію очисних споруд

Житомирська міськрада надала дозвіл комунальному підприємству "Житомирводоканал" на отримання 2,8 млн євро гранту для реконструкції очисних каналізаційних споруд.

За відповідне рішення проголосували на сесії депутати міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надати дозвіл комунальному підприємству "Житомирводоканал" Житомирської міської ради на отримання гранту від Центру міжнародного співробітництва та розвитку (CMSR) шляхом укладання договору гранту", - йдеться у рішенні.

Сума гранту становить 2 млн 844 тис. 694 євро.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту "Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд у м.Житомирі".