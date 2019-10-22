На Житомирщині на 3,2 мільйона завищили тарифи на тепло

На Житомирщині теплопостачальні підприємства необґрунтовано завищили тарифи для населення на 3,2 млн грн.

Про результати перевірки тарифів на послуги централізованого теплопостачання інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області.

«Розмір економічно необґрунтованих витрат у діючих тарифах на опалення в Житомирській області склав 3,2 млн грн. Відповідно, комісією було запропоновано теплопостачальним підприємствам знизити для населення рівень діючого тарифу, а саме для КП «Теплозабезпечення» м. Коростень на 23,26 грн за 1 Гкал.; для КП «Озерне» на 9,30 грн за 1Гкал; КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 0,19 грн за 1 Гкал; ТОВ «Малин Енергоінвест» на 0,55 грн за кв.м. абонентської плати (при застосуванні двоставкового тарифу)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки теплопостачальних підприємств виявили порушення, які стосуються цін при формуванні, встановленні та застосуванні тарифів на централізоване опалення за рахунок завищення витрат на придбання природного газу для виробничих потреб, подвоєння планових витрат на реалізацію теплової енергії і опалення місць загального користування в структурі собівартості/тарифу на централізоване опалення, врахування необґрунтованого розміру інвестиційної складової в тарифах.

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Загалом в області перевірили 7 суб’єктів господарювання, які надають населенню послуги із теплопостачання.