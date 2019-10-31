На сесії Житомирської міськради протестують проти будівництва АЗС

На сесію Житомирської ради прийшло близько сотні людей з транспарантами проти будівництва автозаправки поруч із багатоповерхівками на проспекті Незалежності в Житомирі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди звернулися до міської ради з вимогою скасувати містобудівні умови, які дозволяють будівництво на виділеній земельній ділянці, та накласти мораторій на її зведення та погоджувати будівництво таких об’єктів через механізм громадських слухань.

Учасники акції передали міському голові звернення із 700 підписами жителів багатоповерхівок, які проти будівництва АЗС.

Протест на сесії Житомирської міськради / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин доручив на місце будівництва виїхати муніципальній інспекції та припинити там роботи, а також оголосив перерву у роботі сесії, аби депутати, юридичний департамент міськради та громадськість сформували спільний проєкт рішення щодо врегулювання ситуації.

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Акції протесту жителів навколишніх будинків тривають із 2017 року. Заправку там до 2020 року має намір побудувати мережа UPG.

Крім того, частина людей виступала проти побудови сучасного паркувального комплексу поблизу Житнього ринку в Житомирі. Раніше на сайті петицій до міської ради була зареєстрована петиція про необхідність побудови багаторівневої парковки, але потрібної кількості голосів для розгляду вона не набрала. Мер Житомира запропонував депутатам проголосувати за заборону щодо будівельних робіт на території ринку, де розташовані місця підприємців.