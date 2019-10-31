Гепатит у школі Чернігова: кількість хворих зросла

Кількість хворих на вірусний гепатит "А" у школі №7 міста Чернігова зросла з 17 до 20.

Про це у щоденному зведенні повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Протягом 30 жовтня ще в 3-х учнів Чернігівської загальноосвітньої школи №7 підтверджено діагноз "гострий вірусний гепатит А". Всього на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні перебуває 19 дітей та 1 особа знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні Чернігівської центральної районної лікарні. Стан потерпілих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом було госпіталізовано 16 школярів. Раніше, 18 жовтня, з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи. За припущенням керівництва міського управління охорони здоров’я, саме вона і стала джерелом розповсюдження захворювання.

У школі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, а навчання призупинене до кінця поточного тижня.