У чернігівській школі - спалах гепатиту, 12 дітей у лікарні

У загальноосвітній школі №7 міста Чернігова зафіксовано 13 випадків захворювання на вірусний гепатит.

Про це повідомив телеканал UA: Чернігів - обласна філія Суспільного телебачення України.

"Нині зафіксовано 13 випадків гепатиту в 7-ій школі. У 5 дітей та в посудомийки виявили гепатит типу "А", - йдеться у повідомленні.

За інформацією заступниці головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, учнів госпіталізували до інфекційного відділення медичного закладу. У вісьмох дітей тип вірусу ще встановлюють.

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Як повідомив начальник відділу головного управління Держпродспоживслужби в області Павло Моргацький, санітарно-епідеміологічне обстеження в 7-й школі проведено. На лабораторне дослідження відібрані зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водогону.