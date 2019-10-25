У київській школі оголосили карантин через дифтерію

В класі столичної школи № 303, де навчається учень, що захворів на дифтерію, в оголосили карантин.

Про це повідомляє Департамент освіти та науки КМДА.

"За інформацією адміністрації закладу освіти було прийнято рішення введення карантинних заходів у певному класі, де навчається дитина, у тому числі забезпечено заходи прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та оглядом дітей медичною сестрою", - йдеться у повідомленні.

У четвер міська санітарна служба підтвердила діагноз та забезпечила спеціальну обробку приміщень ліцею.

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Усім батькам запропоновано здійснення огляду лор-лікарем дітей учнів початкової школи №303 у медичному кабінеті ліцею.

Повідомлення про факт захворювання учня ліцею № 303 на дифтерію було отримано 23 жовтня.