Суд арештував майно Чернівецької облради, яке НАБУ вилучило під час обшуків

Суд арештував майно Чернівецької облради, яке НАБУ вилучило під час обшуків

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуків кабінетів Чернівецької обласної ради та житла голови ради Івана Мунтяна.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Накласти арешт на майно, що 16.10.2019 вилучено в адміністративному приміщенні Чернівецької обласної ради у м. Чернівцях по вул. Грушевського, 1", - йдеться в ухвалі ВАКС України і додається перелік із понад 150 різних документів, які вилучили під час обшуків працівники НАБУ.

Іншою ухвалою цього ж суду зазначаються обставини, за якими обвинувачують голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Зокрема, детективи Національного антикорупційного бюро України звинувачують його у вимаганні та отриманні майже 200 тисяч доларів хабара.

"Досудове розслідування вказує на те, що голова Чернівецької обласної ради у період часу до 23.07.2019 висловив мешканцю міста Чернівці прохання надати неправомірну вигоду в сумі 200 тисяч доларів США для себе за вчинення дій із використанням наданої йому влади та свого службового становища", - йдеться в оприлюдненій ухвалі Вищого антикорупційного суду.

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Детективи НАБУ стверджують, що за ці кошти голова Чернівецької облради погодився сприяти передачі одному товариству в довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства “Бальнеологічний санаторій “Брусниця”.

В ухвалі суду також зазначається, що в період часу з 23.07.2019 по 15.10.2019 голова Чернівецької облради встиг отримати 180 тисяч доларів США неправомірної вигоди за вчинення вказаних дій.

В рамках справи суд арештував також і мобільний телефон голови Чернівецької облради, який вилучили під час обшуку квартири фігуранта справи.

Як повідомлялося, 16 жовтня працівники НАБУ провели обшуки в кабінеті голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна та керівника та керівника юридичного відділу апарату ради.

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