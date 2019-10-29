До Одеси прибули чотири кораблі НАТО

Чотири кораблі НАТО з дружнім візитом перебуватимуть в Одесі протягом тижня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Кораблі НАТО увійшли в Одеський порт / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

“До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу: іспанський ESPS «Sella», румунський Ros Lupu Dinescu, болгарський BGS «Shkval» та італійський ITS «Numana». Зазначимо, що дані кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО «SNMCMG2», а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться саме з міста Одеса 30 жовтня. Також у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України, зокрема студентами академії.