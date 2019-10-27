Прокуратура оголосила підозру ексзаступнику голови Харківської ОДА

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру ексзаступнику голови Харківської обласної державної адміністрації, який перебував на посаді з 2015 по 2019 роки.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківська ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн гривень.

Зазначається, що при виконанні цих робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн гривень.

Читайте також: Викрадачку немовляти під Києвом взяли під домашній арешт

Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

У прокуратурі повідомили, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.