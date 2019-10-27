Прокуратура оголосила підозру ексзаступнику голови Харківської ОДА

Прокуратура оголосила підозру ексзаступнику голови Харківської ОДА

Укрінформ
Прокуратура Харківської області повідомила про підозру ексзаступнику голови Харківської обласної державної адміністрації, який перебував на посаді з 2015 по 2019 роки.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківська ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн гривень.

Зазначається, що при виконанні цих робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн гривень.

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Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

У прокуратурі повідомили, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.

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