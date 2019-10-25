Викрадачку немовляти під Києвом взяли під домашній арешт

Підозрюваній у викрадені дитини Ірпінським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний засіб контролю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ірпінського районного суду.

"З урахуванням усіх наданих матеріалів судом прийнято рішення про застосування щодо підозрюваної громадянки Г. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби із зобов’язанням носити електронний засіб контролю", - йдеться у повідомленні.

Також підозрювану зобов'язали прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня, у смт Коцюбинське на Київщині невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення. Поліції вдалося оперативно вийти на слід викрадачки та затримати її.

Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко повідомив, що викрадачка була в АТО, де отримала контузію. Власних дітей вона не може мати через невдале переривання вагітності.

Мати викраденого хлопчика заявила, що викрадачка втерлася в довіру та вмовила залишити з нею дитину у візочку, поки сама мати мала сходити на пошту.

Поліцейські Київщини 24 жовтня оголосили про підозру викрадачці малюка. 25 жовтня Ірпінський суд обиратиме їй запобіжний захід.