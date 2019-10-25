Викрадачку немовляти під Києвом взяли під домашній арешт

Викрадачку немовляти під Києвом взяли під домашній арешт

Укрінформ
Підозрюваній у викрадені дитини Ірпінським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний засіб контролю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ірпінського районного суду.

"З урахуванням усіх наданих матеріалів судом прийнято рішення про застосування щодо підозрюваної громадянки Г. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби із зобов’язанням носити електронний засіб контролю", - йдеться у повідомленні.

Також підозрювану зобов'язали прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками.

Читайте також: Викрадене під Києвом немовля знайшли

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня, у смт Коцюбинське на Київщині невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення. Поліції вдалося оперативно вийти на слід викрадачки та затримати її.

Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко повідомив, що викрадачка була в АТО, де отримала контузію. Власних дітей вона не може мати через невдале переривання вагітності.

Мати викраденого хлопчика заявила, що викрадачка втерлася в довіру та вмовила залишити з нею дитину у візочку, поки сама мати мала сходити на пошту.

Поліцейські Київщини 24 жовтня оголосили про підозру викрадачці малюка. 25 жовтня Ірпінський суд обиратиме їй запобіжний захід.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-