Звільнений з російського полону моряк Беспальченко відсвяткував весілля

Український військовий моряк Віктор Беспальченко, що був визволений з російського полону та його друга половина Тетяна, які 26 червня цього року зареєстрували шлюб у московському СІЗО "Лефортово", відзначають 26 жовтня своє весілля на Херсонщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Церемонія весілля відбулася у виноробному господарстві князя П.М. Трубецького. Саме тут молоді люди ступили на весільний рушник.

«Ми дуже раді, щасливі, це довгожданий день, ви ж знаєте, за яких обставин ми розписалися. Сьогодні це справжнє свято для нас, щастя бути тут, щастя, що Віктор і всі моряки вдома», - розповіла журналістам, які були присутні на церемонії, Тетяна.

Вона каже, що у "Лефортово" для них одруження було ще й приводом побачитися, адже за час, поки моряки були у полоні, рідні не могли їх відвідувати та спілкуватися. «Це були щасливі моменти, коли ми могли один одного обійняти, поцілувати, тоді це був, звісно, символічний день для нас. А сьогодні особливий день, бо ми серед наших друзів, рідних. Це вже інша атмосфера», - ділиться Тетяна.

«Вона найкраща», - каже Віктор про дружину. «Віктор у мене - герой, він чоловік моєї мрії», - відповідає Тетяна.

Вони вже разом шостий рік. Познайомились у Криму, де Віктор Беспальченко служив. Це було кохання з першого погляду, кажуть Тетяна та Віктор.

Освідчився Віктор ще перед полоном. Каже, хотів, щоб все було гарно. «Як моряк хотів все зробити на катері, у морі. Усе підготував. Але в неї не вийшло з роботи відпроситися – я ж не хотів відкривати «всі карти», вона відповіла, що не виходить. Я все відмінив і вдома накрив стіл, запалив свічки, взяв квіти і освідчився», - згадує моряк.

Весілля планували на квітень 2019 року.

Коли Віктор потрапив у полон, у січні вони поспілкувалися у залі суду і вирішили, що у любові немає бути перешкод. Кажуть, що через те, що довелося пройти, стали лише міцніше кохати один одного.

Віктор і далі планує продовжувати службу, а жити молода родина буде в Одесі. У найближчих планах – облаштувати квартиру.

На весілля запрошували моряків, які були у полоні разом з Віктором, з різних причин приїхати змогли не всі, кажуть Тетяна та Віктор.

Як відомо, у вересні, коли у Херсоні зустрічали земляків – моряків, що повернулися з полону, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв запропонував Віктору та Тетяні обрати дату для святкування весілля.

Як раніше повідомляв Укрінформ, український військовополонений Віктор Беспальченко 26 червня цього року одружився у московському СІЗО "Лефортово".

7 вересня Україна і Росія провели взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "35 на 35". На Батьківщину тоді повернулися 11 незаконно засуджених українців та 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Фото: RFE/RL, Facebook Микола Полозов, Марина Савченко, khoda.gov.ua