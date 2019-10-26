На Одещині підпалили авто митника і сканер за мільйони доларів - ЗМІ

Поліція Чорноморська проводить перевірку за фактом займання автомобіля, припаркованого на підприємстві.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського ГУ Нацполіції.

"До Чорноморського відділу поліції надійшло повідомлення про займання транспортного засобу, припаркованого на території підприємства. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються детальні обставини події.

У суботу кореспонденту Укрінформу в поліції не змогли надати жодних відомостей про правову кваліфікацію події.

Між тим, журналіст Юрій Бутусов повідомив у Facebook, що "у Чорноморську бандити спалили машину митника і єдиний рентгенівський сканер для огляду вантажів на Одеській митниці".

За його даними із джерел в СБУ, у скоєнні злочину "підозрюється великий контрабандист".

Бутусов також оприлюднив відеозапис камери спостереження, вилученої правоохоронцями: у п'ятницю о 15.57 невідомий чоловік забіг на відкриту парковку до будівлі митного поста "Чорноморський" в місті Чорноморськ на вулиці Промислова, 7, облив пальним і миттєво підпалив автомобіль SUBARU Tribeca.

Полум'я перекинулося з палаючого автомобіля на сусідній автофургон. А це виявився "автофургон, в якому знаходився Rapiscan - єдиний працюючий рентгенівський сканер перевірки вантажів Одеської митниці! Жахлива випадковість, прямо в стилі оповідань Бабеля. Пожежники приїхали швидко, але сканер все одно згорів!"

Вартість мобільного сканера - мільйони доларів. В Україні такі системи поки велика рідкість, додав Бутусов.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі центрального апарату Державного бюро порушили кримінальну справу за фактами, оприлюдненими головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим про закупівлю Державною фіскальною службою сканерів.

Фото: відділ комунікацій Одеського ГУ Нацполіції