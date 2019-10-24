Поліція оприлюднила фото підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

Поліція оприлюднила фото підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

Фото
Укрінформ
Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на активістку.

Про це у Facebook інформує ГУНП в Запорізькій області.

«У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, який має на вигляд 30-40 років, зростом близько 170-175 см, слов’янської зовнішності, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі випуклі, був одягнений у чорний одяг», - ідеться у повідомленні.

В поліції гарантують анонімність та готові надати винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного.

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Як повідомлялося, у четвер, 24 жовтня, у Запоріжжі в під’їзді будинку на вулиці Європейській невідомий завдав ножового поранення жінці 1995 року народження. Її госпіталізували.

Постраждалою виявилася керівниця громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» Анжеліка Бєлова.

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