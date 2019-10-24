У Запоріжжі напали з ножем на активістку, потерпіла у реанімації

У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову, вона в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані.

«У Космічному мікрорайоні Запоріжжя, на вулиці Європейській, напали на відому активістку Анжеліку Бєлову. Дівчина є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" і дружиною запорізького громадського активіста, лідера організації «Антикорупційний рух Запоріжжя» Костянтина Бєлова», - йдеться в повідомленні.

За словами Науфаля, злочинець напав на Анжеліку в під'їзді й завдав удару ножем в область серця. Наразі дівчина в реанімації. Її оперують.

У поліції заявили, що інформація про напад надійшла від медиків о 12:20. З ножовим пораненням госпіталізовано 24-х річну дівчину. На даний момент правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.