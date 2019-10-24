Напади на активістів: Раді пропонують знов утворити ТСК

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2302 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років”.

Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

Ініціатором проєкту постанови №2302 є народний депутат від фракції “Голос” Соломія Бобровська.

Наразі текст проєкту та супровідні документи до нього не опубліковані. Зазначається, що проєкт постанови надійшов до Верховної Ради 23 жовтня.

Як відомо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

У Верховній Раді VIII скликання діяла тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.