Жовтень на Житомирщині побив температурний рекорд

На Житомирщині 23 жовтня зафіксовано 21° тепла, що стало рекордом цього дня за всю історію метеоспостережень.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

"Максимальна температура вдень 23 жовтня становила 21 градус, що на переважній території області перекрила абсолютні значення за всі роки спостережень, починаючи із 1945 року. В цей день мінімальна температура вночі становила 4-7 градусів тепла. Середня добова температура була 11-14 градусів, що вище норми на 6-8 градусів", - розповіли синоптики.

Зазначається, що 23-24 жовтня мінімальна температура була зафіксована у 1947 році, а це -5,9°.

Натомість максимально позначка термометра піднімалася у 1989 році до +20,9°.