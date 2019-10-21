“Бабине літо” у Чернігові побило два температурні рекорди

Минулими вихідними у Чернігові було зафіксовано два температурних рекорди, зокрема, 19 жовтня температура становила понад 23 градуси тепла, що на два градуси перевищило попередній максимум.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

"19 жовтня абсолютний максимум температури повітря, який утримувався у м. Чернігові з 2018 року (21,7°) був перевищений (23,3°), - йдеться у повідомленні.

Що стосується другого рекорду, то він побив зафіксований максимум 1966 року. Тоді найвища температура становила 19,8°, нині ж 20 жовтня в Чернігові досягла позначки 20°.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві з початку цьогорічного "бабиного літа" вже кілька разів були побиті температурні рекорди минулих років.